» الزمالك يفلت من «كمين» الداخلية بهدفي «كهربا» و«أوباما»

13 مايو 2019 - 12:00 ص

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا أمام الداخلية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 19، قبل ان يعود إبراهيم ابواليزيد ويحرز هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 61، ونجح يوسف أوباما في إحراز هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 73.

وشهد اللقاء حالة طرد، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه بهاء مجدي أثر تدخله على أشرف مجدي لاعب الداخلية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، وتم إحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض ونفذها إبراهيم أبواليزيد، ولكن تألق عماد السيد الذي تصدى للكرة حال بينها وبين المرمى.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني متخطي بيراميدز بجدول ترتيب الدوري، فيما هبط الداخلية رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى بعدما توقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ17، ومتأخر بـ7 نقاط عن بتروجت الـ16، ومع تبقي مباراتين فقط أنتهت فرص الفريق في الأستمرار بالممتاز.

وشهد اللقاء إصابة عماد السيد حارس الأبيض الذي أشركه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لإعداده للمباراة المقبلة للفريق بذهاب نهائي الكونفدرالية بعد إستبعاد محمود جش الحارس الأول من اللقاء المقبل، لحصوله على طرد بالمباراة الماضية بإياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسي، وشارك عمر صلاح الحارس الثالث، بدلًا منه.

إنطلق الشوط الأول بسيطرة متفاوته من الفريقين، مع ضغط قوي من لاعبي الداخلية، ومحاولات الزمالك لفك ثغرات أصحاب الأرض، وسرعان ما تحولت السيطرة لصالح الأبيض مع تفوق ملحوظ في قدرات لاعبيه.

وجائت أولى المحاولات للزمالك عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 6، حيث حاول التوغل من الجبهة اليسرى ولكن محمود قناوي حال بينه وبين التمرير، وجائت الثانية في الدقيقة 9 بتمريرة عرضية من خارج منطقة الجزاء لتصل إلى كهربا ليسدد كرة ضعيفة يتصدى لها حارس الداخلية.

ويكثف الزمالك من محاولاته وتمريرات بين أوباما وزيزو على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة من أوباما يتصدى لها صبحي في الدقيقة 12، ليعود زيزو ويحاول اختراق دفاع الداخلية ليتعرض لعرقلة من على حدود منطقة الجزاء.

ونجح كهربا في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 19، فبعدما قام بتسديد الركلة الحرة من خارج منطقة الجزاء بقليل، ليسدد كرة قوية أرضية تمر من الحائط البشري لتنتهي في شباك الداخلية.

ويندفع لاعبو الداخلية عقب الهدف في محاولة لتعديل النتيجة، ليسدد ايشا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر بعيدة أعلى مرمى الزمالك، لتنحصر بعد ذلك المباراة في وسط الملعب بدون خطورة تذكر من الجانبين.

وتتواصل محاولات الزمالك لتعزيز النتيجة فيما حاول لاعبو الداخلية التحضير من وسط الملعب لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى عماد السيد .

ويسقط كهربا على الأرض بعد كرة مشتركة مع لاعب الداخلية بعدها يحصل الزمالك على ركنية تمر عرضية ويشتتها دفاع الداخلية بدون خطورة، ويرد أصحاب الأرض بعرضية من ناحية اليمين يبعدها دفاع الزمالك وتنتهى بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى الزمالك في الدقيقة 41.

ومن عرضية من الجانب الأيمن كاد كهربا أن يستقبل الكرة داخل المنطقة وهو في مواجهة الحارس لكن الكرة تمر بعيدا وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك بعدها يمرر النقاز عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع قبل وصولها لعمر السعيد في أخر لحظات الشوط الأول.

وواصل الزمالك الضغط القوي منذ اللحظات الأولى للشوط الثاني، وكان إبراهيم حسن قريب من التسجيل بعدما إنفرد بمحمد صبحي من تمريرة متقنة من طارق حامد، وتعامل اللاعب معها برعونة ليسدد الكرة في جسد الحارس وترتد إلى دفاع الداخلية الذي يبعدها عن منطقة الخطر.

وكان إيشا لاعب الداخلية قريب من التسجيل في الدقيقة 58، الذي وصلته كرة من ركلة عرضية ليحولها برأسية نحو المرمى، ويتألق عماد السيد ليمسك الكرة.

وأحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الزمالك لصالح الداخلية، بعد تدخل عنيف من طارق حامد على لاعب الخصم.

وتم لعب الكرة عرضية عن طريق محمد جمال، إلى داخل منطقة جزاء الزمالك، ليفشل دفاع الأبيض في التعامل معها، لتصل إلى أقدام إبراهيم أبواليزيد ليستغل الهفوة الدفاعية ويقوم بتسديدة قوية تهز شباك الضيوف، معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 62.

وزاد الضغط الأبيض في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وكان محمود كهربا من التسجيل في الدقيقة 68، فمن كرة عرضية من يوسف أوباما وصلت للاعب داخل منطقة الجزاء ليسددها من مرة واحدة ولكن تألق محمد صبحي حال بينها وبين المرمى لتتحول إلى ركنية.

ونجح يوسف أوباما في إحراز الهدف الثاني للزمالك والتقدم مرة أخرى في الدقيقة 72، فمن تمريرة عرضية بارعة أتت من محمد إبراهيم إلى صانع ألعاب الأبيض المتمركز داخل منطقة الجزاء وحيداً دون رقابة، قام باستلام الكرة وسددها بقوة نحو الشباك ليفشل صبحي في التعامل معها.

وفي الدقيقة 78 أشهر حكم اللقاء، بطاقة حمراء في وجه بهاء مجدي واحتسب ركلة جزاء للداخلية، بعد تدخله بعنف على لاعب الداخلية داخل منطقة الجزاء، والذي كان منفرد بالمرمى، وتألق عماد السيد وتصدى لركة الجزاء، الذي سددها إبراهيم أبواليزيد.

وأضاع محمود كهربا فرصة زيادة غلة الزمالك من الأهداف، بعدما إنفرد بمحمد صبحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ولكنه تعامل معها برعونة مفضلًا إبراز مهاراته الكروية ليلحقه مدافع الداخلية ويخرج الكرة من منطقة الخطر.