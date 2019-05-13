» «كلوب» يتحدث عن خسارة ليفربول للدوري الإنجليزي

13 مايو 2019 - 12:25 ص

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالمستوى المميز الذي قدمه فريقه في الموسم المنقضي، مشيفًا أن فريقه حقق موسما اسثنائيا رغم خسارته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي.

وأخفق ليفربول في التتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 29 عاما، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخرا بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، الذي احتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "كان موسما جيدا وقدمنا خلاله مستوى لا يصدق وإنه حقا موسم استثنائي".

وأضاف: "ينبغي أن نكون قريبين للغاية من الكمال حتى نفوز ببطولة الدوري فاتخذنا خطوات استثنائية وأتوقع المزيد في المستقبل".

ويستعد ليفربول حاليا لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه مواطنه توتنهام هوتسبير في الأول من يونيو القادم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويتطلع ليفربول، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، للتتويج باللقب الأوروبي المرموق، البعيد عن خزائنه منذ عام 2005.