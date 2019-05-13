ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.. طقس 48 ساعة مقبلة

13 مايو 2019 - 12:30 ص

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس الـ48 ساعة على مدار اليومين المقبلين " الاثنين- الثلاثاء".

وذكرت الهيئة، أنه من المقرر أن يسود غدًا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشمالية، حار على والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "26 - 16"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "27 - 16"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "36 - 20"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "34 - 22" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 19"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "38 - 22".

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

ويسود بعد غد الثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "29 و16" والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "28 و 21"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "38 و21".

كما تتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "38 - 20" وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "40 و23".

وعن الظواهر الجوية التي تظهر خلال طقس الثلاثاء، أكدت هيئة الأرصاد أن الجو سيكون غائما على أغلب المناطق مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، بينما سيكون مشمسا على شمال وجنوب الصعيد.