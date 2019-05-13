أحمد موسى: "الأهلي مش عايز اكتر من حقة.. والكل عايزة يخسر"

13 مايو 2019 - 02:07 ص

قال الإعلامي أحمد موسى إنه يجب احترام قرارات الحكام وعدم الإساءة لهم، وذلك تعليقا على الهجوم الذي تعرض له حكم مباراة الأهلي وسموحة أمس، بعد فوز الأهلي بهدف في الدقيقة 98 من عمر المباراة في الدوري.

