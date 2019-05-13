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طبيب :هذا المرض مشكلة عالمية ويعرض الإنسان للجلطات

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الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور حسام موافي، إن الضغط مرض عالمي قد يصيب الأطفال، ويتسبب في مضاعفات خطيرة.
وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد: «الضغط مشكلة عالمية وليس مصرية، والطفل يمكن أن يصاب بضغط أولي وتشوهات في القلب»، لافتا إلى أن الضغط مشكلة قومية مثل فيروس سي.
وأوضح موافي أن نسبة مرضى الضغط في مصر تتراوح بين 25% و30% وهذه نسبة عالمية وليس في مصر فقط، مشيرا إلى أن الضغط يؤثر على الجهة اليسرى للقلب، وشبكية العين، وقد يصيب بجلطات الدم.


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