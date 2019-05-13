» طبيب :هذا المرض مشكلة عالمية ويعرض الإنسان للجلطات

13 مايو 2019 - 02:08 ص

قال الدكتور حسام موافي، إن الضغط مرض عالمي قد يصيب الأطفال، ويتسبب في مضاعفات خطيرة.



وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد: «الضغط مشكلة عالمية وليس مصرية، والطفل يمكن أن يصاب بضغط أولي وتشوهات في القلب»، لافتا إلى أن الضغط مشكلة قومية مثل فيروس سي.

