» طبيب يكشف: هذا هو العدو الأول لمرضى الضغط

قال د. حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ملح الطعام هو العدو الأول والأخير لمرضى الضغط.



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الضغط لا رجعة فيه ولكن من الممكن إيقاف تناول الدواء، معقبا: «ممكن أكون مريض ضغط بس ما أتناولش الدواء»، متابعا: «الرجاء من كل مرضى الضغط إنهم ينسوا الملح»، موضحاً أن الاعتكاف والجلوس في المسجد بين الصلاة يساعد على علاج الضغط ويهدئ التوتر، موضحا أن الضغط أحد مسببات فساد الشرايين في جسم الإنسان.





