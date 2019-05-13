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سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بـ"سيديهات" خطيرة: سأعرضها على الهواء

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أحمد سعد
أحمد سعد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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احمد سعد

سمية الخشاب

هددت الفنانة سمية الخشاب طليقها أحمد سعد بما وصفته بـ"سيديهات" مؤكدة أنها سوف تعلنها للرأي العام عبر برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة.

نفت الفنانة سمية الخشاب الاتهامات التي وجهها لها زوجها السابق الفنان أحمد سعد خلال حلوله ضيفا على برنامج "شيخ الحارة" من تقديم بسمة وهبة ويعرض عبر قناة "القاهرة والناس".

أكدت سمية أن كل ما قاله سعد عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، مشيرة إلى أنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب بالمستندات والشهود، وفي نفس البرنامج.

وكشفت سمية أنها انتهت من تصوير حلقتها في برنامج "شيخ الحارة" وأنها الآن في مرحلة المونتاج ومدتها 4 ساعات تعرض على يومين، مشيرة إلى أنها سترد على كل اتهامات سعد بالمستندات وبالشهود وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام، بحسب تصريحاتها لموقع جريدة (المصري اليوم).

أضافت في تصريحاتها مؤكدة أنها لم تتخيل ما قاله موضحة أنه تجاوز كثيرا في حقها واتهمها بسرقة لحن أغنية "قلبي يا ناس" وكل هذا كذب، على حد قولها.

وتابعت قائلة: "اتهمني أحمد بالكثير دون أي وجه حق أو دليل، جرح في سمعتي بالكثير، وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة، وقد سامحته على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك "سيديهات" لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة".

كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.

يشار إلى أن سمية الخشاب وأحمد سعد احتفلا بعقد قرانهما يوم 20 أكتوبر 2017، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

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