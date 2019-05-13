بسمة وهبة تفجر مفاجأة مدوية عن مطعمها الذي أغضب الملايين

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السحور المثير للجدل
السحور المثير للجدل

أحمد عادل شعبان

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بسمة وهبة

ردت الإعلامية بسمة وهبة على الهجوم الذي طالها بعد ظهور فاتورة من مطعمها "بلكونة" والتي قدمت تحت عنوان "أغلى سحور في مصر".

وقالت "بسمة" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي "سيد علي": "نعم أمتلك المطعم أنا وشقيقي .. هو الذي يديره .. الأسعار الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة .. لكن مطعمنا سياحي .. وهو يتبع غرفة السياحة وبالتالي الأسعار ليست بيدنا".

وأضافت: "لدينا 99 عاملا في المطعم مدربون لخدمة السياحة بشكل كبير ، وكثير من السياح يحجزون في مطعمنا قبلها بفترة .. أتعرض لحملة ممنهجة ولا أعرف ماذا فعلت ليحدث كل هذا".

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