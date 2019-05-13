  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:41 ص
بحث متقدم
آل الشيخ والدرندلي

كشف السبب الحقيقي لظهور أمين صندوق الأهلي مع تركي آل الشيخ

خالد الفالح

السعودية تكشف عن مفاجأة محزنة حدثت أمس

السحور المثير للجدل

بسمة وهبة تفجر مفاجأة مدوية عن مطعمها الذي أغضب الملايين

أحمد سعد

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بـ"سيديهات" خطيرة: سأعرضها على الهواء

الزمالك والنجم

خبر صادم لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الشرطة السعودية

المملكة تكشف تفاصيل جديدة عن إرهابيي القطيف

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسي يشن هجومًا عنيفًا على «BBC» لهذا السبب

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.. طقس 48 ساعة مقبلة

أيمن نور وأحمد شفيق وحمدين صباحي

معارضة "الداخل"لـ"بيانات الخارج": «لا نعرفكم ولا تعرفونا»

السعودية تكشف عن مفاجأة محزنة حدثت أمس

عرب وعالم

خالد الفالح
خالد الفالح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"الأمر بالمعروف" تتوعد المتحرشين في السعودية بهذا الأمر

#

لأول مرة.. سعوديون وبحرينيون يجتمعون فى قطر

#

مفاجأة في السعودية تفوق التوقعات.. الأسبوع المقبل

#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

الامارات

السعودية

كشف مسؤول حكومي سعودي مفاجأة مدوية عما حدث للسفن الإماراتية أمس.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات قبل قليل إن سفينتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي أمس رفقة السفن الإماراتية.

وأضاف: "لا خسائر بشرية أو تسرب للوقود في الهجوم على ناقلتي النفط السعوديتين" .. مضيفًا: " المجتمع الدولي عليه مسؤولية مشتركة في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية".

وكانت الإمارات أقرت أمس بتعرض 4 من سفنها لاعتداء تخريبي أمس دون أن تكشف عن الجهة المعتدية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هل "آيتن عامر" ابنة "وفاء عامر" وليست أختها؟ .. الحقيقة تنكشف
» طبيب يكشف: هذا هو العدو الأول لمرضى الضغط
» طبيب :هذا المرض مشكلة عالمية ويعرض الإنسان للجلطات
» الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا
» تحذير إسرائيلي لواشنطن من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية
» الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار
» بوتين يبدأ الإثنين سلسلة اجتماعات عسكرية لهذا السبب
» المغرب.. تحذيرات من "اختراق وتطبيع" مع إسرائيل بهذا المجال
» استقالة علاء عبد العال من تدريب الداخلية
» الأهلي يعلن إقالة مدربه.. وتعيين «يوسف» بديلًا له
» سلطنة عُمان تعيد فتح سفارتها في العراق بعد إغلاق 29 عامًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)