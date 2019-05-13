فيديو للعريان عن "مبارك" يشعل منصات التواصل

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متابعات-علا خطاب

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مواقع التواصل الاجتماعي

الإخوان

حسني مبارك

عمرو موسي

عصام العريان

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، عمرو موسى، في لقاء مع الإخواني عصام العريان يطالبه بالإفراج عن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان الرئيس محمد حسني مبارك وقيادات من الحزب الوطني يُحاكمون في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهم قتل المتظاهرين وأخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.

وبعد ثورة 30 يونيو، دخلت قيادات الإخوان إلى السجن وعلى رأسهم محمد مرسي بتهم تتعلق بالتخابر واقتحام الحدود الشرقية، فيما برَّأت المحكمة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين.

وأصبح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حر خارج أسوار السجن وظهرت برائته من التهم التي وُجهت إليه في عهد الإخوان، فيما أصبح الإخوان في السجن يحاكمون بالتهم المذكورة.

يشار إلى أن آخر تطورات القضية، قد وصلت إلى تأجيل إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " اقتحام الحدود الشرقية " ، لجلسة 19 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

كما كان آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مع حفيده وزوجته سوزان مبارك في عيد ميلاده الـ 91 قبل شهر رمضان بأيام.

شاهد الفيديو ..

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