نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

13 مايو 2019 - 10:10 ص

قال بشير التابعي نجم نادي الزمالك السابق، إنه يشجع الزمالك منذ صغره، وانضم له لأنه يعشقه جدًا، نافيًا تشجيعه للنادي الأهلي، مضيفًا: "والدي وأخواتي زمالكاوية".

وأضاف "التابعي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN ": "أولادي الاثنين لما كبروا لقوا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية".

وتابع: "أوضة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك وهي تعشقهم".