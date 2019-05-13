نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

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بشير التابعي

قال بشير التابعي نجم نادي الزمالك السابق، إنه يشجع الزمالك منذ صغره، وانضم له لأنه يعشقه جدًا، نافيًا تشجيعه للنادي الأهلي، مضيفًا: "والدي وأخواتي زمالكاوية".

وأضاف "التابعي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN ": "أولادي الاثنين لما كبروا لقوا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية".

وتابع: "أوضة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك وهي تعشقهم".


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