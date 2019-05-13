اعترافات صادمة لقاتل والدته فى الجيزة

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أوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الجيزة معلومات جديدة حول مقتل سيدة على يد ابنها فى منطقة الكوم الأخضر حيث تبين أن خلافًا بين المجنى عليها البالغة من العمر 65 عاما والمتهم، دفعته، لأن يستل سكين "مطبخ"، ويسدد عدة طعنات نافذة للمجنى عليها فسقط على الأرض غارقًة فى دمائها.

وذكرت التحقيقات أن المجنى عليها توفيت متأثرة بإصاباتها بطعنات بالغة فى الصدر والظهر، وأصيبت بسحجات وكدمات فى الجسد نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب، وأنه فر هاربًا بعد الواقعة.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد نجلها بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.

واعترف المتهم "أ.ع" عامل فى العقد الرابع من العمر، بقتله المجني عليها والدته"م.ف" ربة منزل في العقد السادس من عمرها لرفضها منحه أموالًا لشراء مخدرات ، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه.


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