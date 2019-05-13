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استكمالاً لخدماتنا الإخبارية في رمضان نقدم لكم دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان، الموافق 13/5/2019، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء اليوم الثامن من رمضان :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله

" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

ثواب دعاء اليوم الثامن من رمضان:

مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ

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