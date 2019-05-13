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وفاة معتمر بعد اغتساله وإحرامه

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مسجد السيل الكبير
مسجد السيل الكبير

متابعات - أمينة عبد العال

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"اللهم ارزقنا حسن خاتمته".. كلمات علق بها زائرون في رحاب مسجد السيل الكبير على وفاة معتمر، عصر الجمعة الماضية خامس أيام رمضان.

وشهدت ساحة المسجد السيل الكبير وفاة معتمر بعد أن اغتسل وأحرم وأدى صلاته في مشهد أثار إعجاب الجميع بحسن خاتمته.

وعلق الشيخ عمر العيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة "سابقًا" على وفاة المعتمر داخل المسجد بالدعاء بحسن الخاتمة للجميع متفائلاً بحكمة الله تعالي في موت عباده .

وقال: إنه في عصر الجمعة الخامس من رمضان جاء أحد المسلمين معتمرًا، فاغتسل وأحرم، ودخل المسجد وصلى ثم فاضت روحه.. الله أكبر .

وأضاف: جاء صائماً ملبياً معتمراً في عصر الجمعة.. أسأل الله أن يحسنا خاتمتنا وخاتمتكم.. اللهم أرزقنا حسن الخاتمة .


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