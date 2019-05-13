بالفيديو.. سر لقاء الإخواني إبراهيم صلاح بـ"الخميني"

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الحياة السياسية

مصطفى الخميني
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الإخوان

تن

ابراهيم صلاح

أهل الشر

الديهى

كشف الإعلامي نشأت الديهي ، عن سر لقاء القيادي الإخواني إبراهيم صلاح بالسيد مصطفى الخميني، قائد الثورة الإيرانية عام 1979.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن القيادي الإخواني إبراهيم صلاح كانت ربطته علاقة صداقة وطيدة بينه وبين الإيرانيين.

 وتابع "الديهي"، أن إبراهيم صلاح كان أكد في لقاء تلفزيوني، أن الخميني قائد الثورة الإيرانية كان سأله عن موقف الأزهر الشريف من الثورة الإيرانية ومن المذهب الشيعي.

 وواصل الإعلامي حديثه قائلا :" إبراهيم صلاح أخبر "الخميني"، أن الأزهر الشريف يقوم بتدريس المذهب الشيعي، كما أن علماء الأزهر الشريف لا يفرقون بين المذهبين السني والشيعي.

وعقب "الديهي" على هذه الواقعة، قائلا: "مستغرب من عدم رد الأزهر الشريف حتى الآن على الاستخدام السيئ من جماعة الإخوان لاسم الأزهر الشريف، والواقعة ديه تؤكد أن الإخوان كانوا متوافقين مع الشيعة والإيرانيين منذ السبعينات".

 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=0CNBB94GMk8
 

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