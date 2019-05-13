3 نصائح للنجاة من "الإمساك" في رمضان

13 مايو 2019 - 10:23 ص

يصاب الكثيرون بالإمساك خلال شهر رمضان، حيث يكون الجهاز الهضمي فيه أكثر عرضة للإمساك نتيجة لتغير مواعيد تناول الطعام، ولتناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة، لذا نعرض لكم بعض النصائح لتجنب هذا الشعور.

أولا: يجب عليك تناول الطعام بالتدرج، أي تناول كوب من الماء أو الحليب أولاً، ولا تهمل طبق الشوربة لأنه يساهم في شعور المعدة بالدفء ويجعلها قادرة على استيعاب الطعام المتناول بعد ذلك.

ثانيًا: يعد طبق السلطة الخضراء من الكنوز فى شهر رمضان لأنه غنى بالألياف التي تعمل على تحريك المعدة جيدا؛ فضلًا عن تناول الماء فى الفترة بين الإفطار للسحور، وهو من أهم النصائح التي تجنبك الإصابة بالإمساك، لذا لا تهمل هذا الأمر وتناول 2 لتر من الماء.

ثالثًا: يعمل الكوب الواحد من الزبادى يوميا على تحريك المعدة والجهاز الهضمى جيدا ولذا تناوله فى وجبة السحور؛ كما عليك ممارسة رياضة المشى يوميا فهى تقلل من فرص الإصابة بالإمساك بشكل كبير.