سؤال صادم من "إبراهيم سعيد" يحرج بسمة وهبة

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بسمة وهبة تفجر مفاجأة مدوية عن مطعمها الذي أغضب الملايين

أحرج إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، الإعلامية بسمة وهبة علي الهواء.

ووجه "سعيد"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة "المذاع علي فضائية "القاهرة والناس"، سؤال لها قائلا: "إيه سر اختفائك عن الشاشة من رمضان الماضي".

وردت "وهبة "، قائلة: "كنت شايفة أن عدم تواصلي علي الشاشة من رمضان الماضي حتي الآن مش هينقص من اسمي بل هيزيده، لو مكنتش أقدم عمل فيه إضافة مش هنزل وأقدمه".

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=Up5aj0rrWyE

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