"سموحة" يدرس تقديم شكوى ضد أمين عمر

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يدرس مجلس إدارة نادى سموحة، تقديم شكوى رسمية للجنة الحكام ضد أمين عمر، حكم مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلى.

ويطالب "سموحة" خلال شكواه معاقبة "عمر" بالإيقاف لنهاية الموسم، بسبب الأحداث التى شهدها اللقاء وقراراته التحكيمية، التى حرمت الفريق من الحصول على نقطة التعادل ومنح الفوز للفريق الأحمر حسب وصف النادى.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى: «توقعت سيناريو فوز الأهلى، الفريق الأحمر خسر فى أفريقيا بالخمسة وبيكسب هنا بالحكام، والله يخرب بيت اللى بوظ الكرة فى مصر، الأهلى يسجل فى الدقيقة 98 ونصف بعد الوقت الإضافي ما انتهى!! اللى بيحصل ده مش كورة؟».

وتابع: «حسبى الله ونعم الوكيل، خضنا اللقاء فى ظل غياب 7 لاعبين، لو المباراة اتعادت 30 مرة الأهلى لن يفوز على سموحة».


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