شاهد..3 ملايين جنيه من التخطيط لمحافظة القاهرة لبناء مجمع خدمي بعين شمس

|أمينة عبد العال
بناء على طلب النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس حزب مستقبل وطن وافقت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري على تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لمحافظة القاهرة لتوجيهها لحي عين شمس تنفيذًا لما طلبه الكومي بترميم وبناء مبنى الحي القديم وتحويله لمجمع خدمات يشمل:
- شهر عقاري نموذجي
- مكاتب تموين نموذجية
- إدارة طبية نموذجية
- مكتب ضرائب نموذجي
- مكتب عمل نموذجي
- مكتب تأمينات ومعاشات نموذجي
وأضاف الكومي في بيان صحفي اطلعت عليه " المصريون" أن هذه الخطوة يعد نقله حضارية كبيرة لحي عين شمس وتحقيق حلم لأبناء عين شمس طال انتظاره ، مع تيسير تقديم الخدمة لأهالي عين شمس، مقدما الشكر لوزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لما تقدمه من دعم مستمر لحي عين شمس ومحافظ القاهرة و نائب المحافظ للمنطقة الشرقية و رئيس حي عين شمس والإدارات الهندسية لما سيبذل من جهد لتحقيق الحلم.
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