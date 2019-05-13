شاهد..3 ملايين جنيه من التخطيط لمحافظة القاهرة لبناء مجمع خدمي بعين شمس

13 مايو 2019 - 11:03 ص

بناء على طلب النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس حزب مستقبل وطن وافقت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري على تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لمحافظة القاهرة لتوجيهها لحي عين شمس تنفيذًا لما طلبه الكومي بترميم وبناء مبنى الحي القديم وتحويله لمجمع خدمات يشمل:

- شهر عقاري نموذجي

- مكاتب تموين نموذجية

- إدارة طبية نموذجية

- مكتب ضرائب نموذجي

- مكتب عمل نموذجي

- مكتب تأمينات ومعاشات نموذجي

وأضاف الكومي في بيان صحفي اطلعت عليه " المصريون" أن هذه الخطوة يعد نقله حضارية كبيرة لحي عين شمس وتحقيق حلم لأبناء عين شمس طال انتظاره ، مع تيسير تقديم الخدمة لأهالي عين شمس، مقدما الشكر لوزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لما تقدمه من دعم مستمر لحي عين شمس ومحافظ القاهرة و نائب المحافظ للمنطقة الشرقية و رئيس حي عين شمس والإدارات الهندسية لما سيبذل من جهد لتحقيق الحلم.