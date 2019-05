13 مايو 2019 - 11:06 ص

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى صورة تجمعه مع ابنته مكة عقب تتويجه بجائزة هداف الدورى الإنجليزى بالتساوى مع كل من ساديو مانى لاعب ليفربول وأوباميانج لاعب أرسنال.

وكتب "صلاح" عبر "تويتر" تحت عنوان " Yes, I know we have one at home. This is a new one " التى تعنى "نعم أعرف أن لدينا واحدة في المنزل. هذه واحدة جديدة".