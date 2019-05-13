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بيبو: يكشف سر اعتزاله عقب مهاتفة "التابعي"

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لاعب الاهلي السابق خالد بيبو
لاعب الاهلي السابق خالد بيبو

إيمان هاني

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كشف لاعب الأهلي السابق خالد بيبو عن الأسباب الحقيقية لاعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مشوار حافل مع الساحرة المستديرة.

وأكد بيبو خلال استضافته في برنامج "سيرة الحبايب، المذاع على فضائية "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد والفنانة جيهان خليل، أن قرار الاعتزال كان بسبب تعرضه المستمر للإصابات موضحًا أنه بعد تعرضه لإصابة في الركبة، تلتها مشكلة في فقرات الظهر منعت الدم من الوصول للعضلات الخلفية بشكل كاف، لم يعد قادرًا على اللعب بحرية وكفاءة، ومن هنا بدأ قرار الاعتزال يراوده.

وأضاف بيبو أنه خلال فترة توقفه وتفكيره في الاعتزال فوجئ بلاعب الزمالك السابق "بشير التابعي" يحادثه تليفونيًا من "تركيا" ويطلب منه القدوم لوجود نادي يرغب في ضمه إلى صفوفه.

واستكمل بيبو انه قرر ان يحترم تاريخه وجسمه، معقبًا: "مقلش من قيمتي"، وبعد فترة علاج طويلة تلتها إصابتي بالرباط الصليبي، قررت الاعتزال بشكل نهائي.

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=Bzqd5b6F9r0

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