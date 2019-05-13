بسبب دينا الشربيني.. نجمان رفضا الظهور في إعلان الهضبة

13 مايو 2019 - 11:21 ص

بعد انتشار إعلان عمرو دياب الجديد في رمضان 2019، أفادت بعض التقارير الصحفية بأن هناك نجمين رفضا الظهور في إعلان الهضبة، على الرغم من أنهما وافقا في البداية إلا أنهما تراجعا عن الأمر وقت التنفيذ.

وأشارت التقارير أن الفنانة شيرين رضا والنجم حميد الشاعري كان من المنتظر مشاركتهما في إعلان عمر دياب، إلا أنهما رفضا في اللحظات الأخيرة الظهور كضيوف شرف مع الهضبة، كما تردد أن شيرين رضا رفضت التواجد مع دينا الشربيني في عمل واحد، بحسب موقع النبأ.

إعلان عمرو دياب الذي يعرف بـ "جمع حبايبك" أثار ردود أفعال إيجابية كثيرة فور عرضه مع أول رمضان، وظهر فيه مجموعة من الفنانين كضيوف شرف مثل النجمة سوسن بدر والنجم عزت أبو عوف والفنانة غادة عادل ومنة شلبي ودينا الشربيني وأحمد فهمي وأحمد مالك وأشرف عبد الباقي.

وتردد مع بدء عرض إعلان عمرو دياب في رمضان 2019، أنه حصل على أجر 22 مليون جنيه نظير ظهوره في هذه الحملة الإعلانية.