  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
الملك سلمان

بشرى جديدة للسجناء عقب قرار الملك سلمان

البغدادي

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

الفنان محمد صبحي

فنان شهير: رفضت منصب وزاري 4 مرات

شيعة

رقم صادم.. توافد الشيعة لزيارة مقامات مقدسة بعاصمة عربية

صلاح

شاهد كيف داعب "صلاح" ابنته

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي لـ"الإخوان": لو ناسيين خلي مرسي يفكركم

الزمالك

نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

بسمة وهبة

سؤال صادم من "إبراهيم سعيد" يحرج بسمة وهبة

التضامن

بشرى لراغبى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

الصور

أول فيديو يوثق لحظة مقتل سيدة على يد ابنها في الهرم

في ألمانيا ..

كلب يحصّل 1.2 مليون يورو جمارك من الركاب

الصفحة الأخيرة

كلب
كلب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

التبرعات لترميم كاتدرائية باريس تصل لمبلغ خيالي

#

12 % انخفاضا في واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران

#

"مون كابيتال" تخفض حصتها في "المصرية الكويتية" إلى 4.94%

#

وزير الزراعة: إخصاء الكلب يُكلف الدولة 500 جنيه

برلمان

الارجنتين

مقطع فيديو

استطاع كلب مدرب لدى الجمارك الألمانية من ضبط 1.2 مليون يورو بحوزة ركاب خلال الستة الأشهر الأولى من عمله في مطار دوسلدورف الألماني.

وبحسب بيانات الجمارك، فإن "لوكه"، 3 أعوام، من فصيلة "جيرمان شيبرد"، وهو الكلب الوحيد المدرب حاليا في ألمانيا على الكشف عن النقود المهربة بحوزة الركاب خلال التفتيش.

ووفقا للبيانات، تمكن "لوكه" حتى الآن من ضبط 21 راكبا للاشتباه في حيازتهم مبالغ مالية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الركاب منذ عام 2007 إبلاغ سلطات الجمارك بالنقود التي بحوزتهم حال تخطيها 10 آلاف يورو، وذلك خلال الدخول أو الخروج بها من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأمول وجرائم جسيمة مثل الإتجار في المخدرات.

وبحسب البيانات، تم تدريب "لوكه" على الكشف عن عملات اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والليرة التركية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول صورة لـ «عماد السيد» بعد الجبس
» متظاهرون يغلقون شارع مقابل للقصر الجمهوري بالسودان
» كلب يحصّل 1.2 مليون يورو جمارك من الركاب
» شاهد.. إطلاق نار على برلماني في وضح النهار
» التعليم تكشف مفاجأة عن اختبارات أولى ثانوى الإلكترونية
» بيبو: يكشف سر اعتزاله عقب مهاتفة "التابعي"
» ريهام سعيد تكشف حقيقة طلاق دينا الشربيني وعمرو دياب
» مفاجأة.. بطلة مسلسل "زلزل" ابنة موسيقار شهير
» "سموحة" يدرس تقديم شكوى ضد أمين عمر
» بالصور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته
» للتخلص من آلام الصداع النصفي.. أسهل الطرق

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)