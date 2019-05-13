» كلب يحصّل 1.2 مليون يورو جمارك من الركاب

13 مايو 2019 - 11:42 ص

استطاع كلب مدرب لدى الجمارك الألمانية من ضبط 1.2 مليون يورو بحوزة ركاب خلال الستة الأشهر الأولى من عمله في مطار دوسلدورف الألماني.

وبحسب بيانات الجمارك، فإن "لوكه"، 3 أعوام، من فصيلة "جيرمان شيبرد"، وهو الكلب الوحيد المدرب حاليا في ألمانيا على الكشف عن النقود المهربة بحوزة الركاب خلال التفتيش.

ووفقا للبيانات، تمكن "لوكه" حتى الآن من ضبط 21 راكبا للاشتباه في حيازتهم مبالغ مالية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الركاب منذ عام 2007 إبلاغ سلطات الجمارك بالنقود التي بحوزتهم حال تخطيها 10 آلاف يورو، وذلك خلال الدخول أو الخروج بها من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأمول وجرائم جسيمة مثل الإتجار في المخدرات.

وبحسب البيانات، تم تدريب "لوكه" على الكشف عن عملات اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والليرة التركية.