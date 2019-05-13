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"هوجان" يتصدر تريندات تويتر.. وإمام: "لسه هنولعها"

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بوستر مسلسل هوجان
مسلسل هوجان

متابعات-علا خطاب

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تويتر

رمضان

محمد امام

هوجان

تصدر مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد إمام، الذي يخوض به الماراثون الرمضاني هذا العام، والمذاع على شبكة قنوات الحياة، تريندات تويتر، بعد إذاعة الحلقة السابعة منه.

وكتب نجم العمل على صفحته الرسمية على تويتر،"الحلقات اللي جاية مولعة ايه رأيكم في مسلسل #هوجان بعد أول أسبوع من #رمضان ؟"

في السياق، كشف النجم محمد هنيدى عن إعجابه بمسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، إذ نشر "هنيدى" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمحمد إمام وكريم محمود عبد العزيز الذى يشاركه البطولة، وعلق عليها: "عاملين شغل عالى جدا"، ورد عليه بطل مسلسل "هوجان" وقال: "شهاد كبيرة".

مسلسل "هوجان" يشارك فى بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.






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