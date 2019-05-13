» «توريه» عن شائعة اعتزاله: سأواصل اللعب

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اعتزال

نفى الإيفواري يايا توريه نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق شائعات اعتزاله، مشيرًا إلى أنه سيواصل اللعب.

وكان ديميتري سولوك وكيل أعمال النجم الإيفواري ابن 35 عامًا قد صرح منذ أسبوع تقريبًا بأن اللاعب قرر اعتزال اللعب بشكل نهائي، وسيتجه للتدريب.

وتحدث "توريه" حسب شبكة "سكاي سبورتس" قائلاً: "اعتزالي كرة القدم؟ أبدًا، سأواصل اللعب، لقد كان هناك الكثير من الشائعات حول مستقبلي في الملاعب، ولكن حان الوقت لتوضيح الأمور".

وأضاف "كرة القدم شيء لا يمكنني وصفه، لقد كنت ألعب كرة القدم منذ صغري، وسأواصل لعب كرة القدم".


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