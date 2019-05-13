محطات وشبكات جديدة.. تفاصيل تعاون مصر يابانى فى الكهرباء

13 مايو 2019 - 12:26 م

استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كوهى تويودا Kohei Toyoda الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى JIBIC والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة.

وهنأت الوزارة كوهى تويودا على توليه منصبه الجديد بالبنك، موضحة أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين.

واشادت الوزارة بالشركات اليابانية موضحة أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشارت الوزارة إلى إستراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وأضافت أن قطاع الكهرباء يتجه إلى أن يتم تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية Auction ، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار والتي تساعد المستثمر للمشاركة في المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسة.

وأكدت الوزارة أنه هناك فرص عديدة للاستثمار على أرض مصر في العديد من المجالات وخاصة بعد أن قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

واشاد كوهى تويودا الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها،كما أشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.