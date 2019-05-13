داعية سعودي: الملك سلمان فاق نابليون

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قال الداعية السعودي نايف العساكر إن نجاح الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فاق نجاحات نابليون.

وكتب العساكر على حسابه قائلاً: "طلب "نابليون" أن تلغى لفظة "مستحيل" من معاجم اللغة.. لأن من أراد شيئا وهو غير مستعد له فشل"..

وأضاف العساكر: "كنا نظن بأن القضاء على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ونظام الملالي الدموي وتنظيم الحمدين أمرا مستحيلا حتى جاء زمن كسر المستحيلات بـ"سلمان الحزم" و"محمد العزم"، وعشنا في أمان".

وعلق فهد بن محمد العبد اللطيف قائلا: "حمد الله على نعمة سلمان الحزم ومحمد العزم دحرا المنافقين والخونة وتصديا لأعداء الأمة".

وغرد أحد رواد "تويتر": "شيخ ومقولات نابليون كان أفضل تستشهد بشخص عربي مسلم".

وقال آخر: "صدقت الله يسلمك كان فيه فئه مستحيل أحد يردهم عما يريدون وبعد سلمان الحزم ومحمد العزم يحفظهم ربي تحطم المستحيل".

يذكر أن العساكر كان قد دخل في ردود متبادلة مع الصحفي القطري عبد الله العذبة، حيث وجه العساكر ردًا على العذبة، عقب تلميح الأخير بتدوينة تسيء للمملكة.

وكتب العساكر وقته على حسابه في تويتر: "اللي ما رباه الزمن.. تربيه السعودية.. دخلوه الشبك مع  خيال المآتة".

جاء هذا في رده على العذبة الذي كتب على حسابه في تويتر: "اللي ما رباه الزمن.. يربيه اليمن.. أليس كذلك يا إخوان"؟

ولاقت التدوينة ردود أفعال واسعة، حيث كتب أحد المغردين: "اللي ما رباه الزمن يربيه سلمان، كما غرد حساب حمد: "اللي ما رباه الزمان يربيه.. سلمان".


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