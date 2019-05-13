موسى مهاجمًا "بي بي سي": "يا عينى على المهنية"

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، طرد إدارة قناة "بي بي سي"، أشهر مذيع بها "داني بيكر"، بعد تعليقه على صورة المولود الجديد للأمير "هاري عبر "تويتر"، قائلاً: "المفروض أنه فيه حرية رأي ولكن ما حدث أكد أنها قناة غير مهنية".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قناة "بي بي سي" أن هذه الشبكة تهاجم مصر باستمرار وتدعم الإرهاب، ولكن بمجرد نشر صورة العائلة المالكة يتم رفد من ينشرها، معقبًا: "يا عيني علي المهنية".

وطردت "بي بي سي" المذيع ومقدم البرامج، داني بيكر، بعد أن نشر "نكتة ساذجة" في "تويتر" حول المولود الجديد الذي رزق به دوق ساسيكس الأمير وزوجته ميجان ماركل.

وكانت التغريدة، التي انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي، والتي أزيلت لاحقا، قد أظهرت صورة لزوجين يُمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس، وكُتب تحت الصورة عبارة: "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

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