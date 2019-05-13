  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:43 م
بحث متقدم
ارشيف

بعد البغدادي..ظهور مفاجئ للجولاني.. ما الأسباب

بسمة وهبة و فجر السعيد

رد موجع من بسمة وهبة على" فجر السعيد"

أحمد موسى

موسى مهاجمًا "بي بي سي": "يا عينى على المهنية"

أحمد شوبير

«كاف» يزف خبرًا سارًا للزمالك بشأن نهائي الكونفدرالية

الشرطة السودانية

المجلس العسكري يعيد هيكلة الشرطة ويفصل أتباع البشير

حسام حسن

بلاغ ضد حسام حسن بتهمة سب الداخلية فى مباراة الأهلى

الملك سلمان

داعية سعودي: الملك سلمان فاق نابليون

البغدادي

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

الفنان محمد صبحي

فنان شهير: رفضت منصب وزاري 4 مرات

شيعة

رقم صادم.. توافد الشيعة لزيارة مقامات مقدسة بعاصمة عربية

المجلس العسكري يعيد هيكلة الشرطة ويفصل أتباع البشير

عرب وعالم

الشرطة السودانية
الشرطة السودانية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المجلس العسكري بالسودان: استئناف التفاوض مع "الحرية والتغيير"

#

سر تأجيل اجتماع المجلس العسكري السوداني

#

واشنطن: على "عسكري السودان" نقل السلطة

#

بقاء البشير في السجن صعب بعد تدهور حالته الصحية

أعاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هيكلة جهاز الشرطة ضمن التعديلات الجديدة.

وشملت التعديلات، بحسب وسائل إعلام سودانية، تعيين الفريق أول عادل بشاير، مديرًا عامًا للشرطة السودانية، والفريق الطريفي إدريس نائبًا له، بعد إعفاء المدير السابق ونائبه.

وتضمنت القرارات أيضًا ترقية عدد من ضباط الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي المحسوبين على النظام السابق.

كما أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات بإحالة 29 لواء و14 عميدًا ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو 255 ضابط شرطة من رتبة الملازم والملازم أول.

وتضمنت القرارات أيضًا ترقية عدد من ضباط الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي المحسوبين على النظام السابق.

وذكرت قناة "العربية"، أن القرارات تأتي ضمن هيكلة قوات الشرطة التي وعد بها المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدة أن الهيئة الجديدة تتكون من 11 ضابطًا برتبة فريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد: لن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى
» بشرى جديدة للسجناء عقب قرار الملك سلمان
» «توريه» عن شائعة اعتزاله: سأواصل اللعب
» سدد 30 طعنة لوالدته.. واستمع لأنغام الموسيقى
» أول صورة لـ «عماد السيد» بعد الجبس
» متظاهرون يغلقون شارع مقابل للقصر الجمهوري بالسودان
» كلب يحصّل 1.2 مليون يورو جمارك من الركاب
» شاهد.. إطلاق نار على برلماني في وضح النهار
» التعليم تكشف مفاجأة عن اختبارات أولى ثانوى الإلكترونية
» بيبو: يكشف سر اعتزاله عقب مهاتفة "التابعي"
» ريهام سعيد تكشف حقيقة طلاق دينا الشربيني وعمرو دياب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)