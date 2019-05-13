«كاف» يزف خبرًا سارًا للزمالك بشأن نهائي الكونفدرالية

13 مايو 2019 - 12:47 م

زف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، خبرا سارا لمجلس إدارة نادى الزمالك، بقبول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التماس رئيس الزمالك على قرار إيقافه، ليحضر نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وكتب "شوبير" عبر "فيس بوك": "كاف يقبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه ليحضر نهائي الكونفدرالية الأفريقية".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل في المغرب، على أن تكون مباراة العودة ببرج العرب الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري.