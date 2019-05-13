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رد موجع من بسمة وهبة على" فجر السعيد"

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بسمة وهبة و فجر السعيد
بسمة وهبة و فجر السعيد

متابعات - أمينة عبد العال

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ردت الإعلامية بسمة وهبة على هجوم زميلتها فجر السعيد عليها بأنها "متعودة علي الهجوم دائمًا على استخدام عبارات التجريح في هجومها".

وأوضحت ”وهبة” أن ”السعيد” أعابت عليها وعلى برنامجها ”شيخ الحارة” الذي استضاف ألمع النجوم، وتطرّق للعديد من القضايا التي تهم الجمهور؛ مؤكدة أنها لا تأبه لما يقال عنها من انتقاد أو هجوم، حيث إنها حقّقت نجاحًا كبيرًا ببرنامجها الجديد.

وقالت بسمة وهبة، أنها لن تردّ الإساءة بالإساءة، على ما كتبته الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، ضدها، منوّهة بأنها لم تقابل ” السعيد ” إلا مرات قليلة كانت عن طريق الصدفة، لكنها تتابع هجومها المتكرر على النجوم والمشاهير حول العالم العربي.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قد هاجمت نظيرتها المصرية بسمة وهبة، مشيرةً إلى أن الأخيرة طلبتْ منها الظّهور في برنامجها الرّمضاني، ووصفتها بأنها مثل ” وجه بن فهرة “، أيْ لا حياء لديه يشتمك بالخلف، ويتودّد إليك إذا احتاجك.


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