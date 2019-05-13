شاهد.. أول فيديو من موقع حادث الفجيرة بالإمارات

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الامارات

سكاي نيوز

الفجيرة


عرضت فضائية "سكاى نيوز" مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من موقع حادث الفجيرة الذي شهد تخريب 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الاقتصادية الإماراتية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، أمس الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وجار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=RHeijlXM3uI

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