خادم يقتل كاهن كنيسة ماري مرقس بطلقات نارية

13 مايو 2019 - 01:53 م

قتل الأنبا مقار سعد قسيس بكنيسة مارى مرقس بشبرا برصاص خادمه اليوم الإثنين وعلى الفور انتقلت قوة المباحث للكنيسة لبدء التحريات والتحقيقات بمعرفة الشرطة والنيابة العامة.

وتردد خلال أعمال البحث الجنائى عن قيام الخادم الخاص بالأنبا مقار الذى يدعى كمال شوقى والذى يبلغ من العمر 45 عامًا، بإطلاق النار تجاه الأنبا مقار، من طبنجة عيار 9 ملم، مما أرداه قتيلاً على الفور لوجود خلافات سابقة بينهما، وكانت قد حدثت مشاجرة بينهما سابقًا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة يفيد مقتل قسيس على يد خادمة بكنيسة مارى مرقس بشارع الوحده العربية دائرة القسم انتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة قسيس بالكنيسة به 3 طلقات نارية وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم القس دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص وألقى القبض على المتهم وجارٍ مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.