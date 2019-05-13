  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
محافظة اسوان تستقبل 2500 سائحا من المصريين والاجانب

قرار وزاري ينعش محافظة أسوان.. تعرف عليه

مكة

الجماهير تختار نجلة "صلاح" لقيادة هجوم "الريدز"

كنيسة العذراء صورة أرشيفية

السبب وراء مقتل قس كنيسة "مار مرقس" بشبرا الخيمة

المغامسي

المغامسي يكشف مفاجأة عن الاحتفال بأعياد الميلاد

صورة الخبر

صحيفة أمريكية تشيد بإنجازات محمد بن سلمان

كنيسة

خادم يقتل كاهن كنيسة ماري مرقس بطلقات نارية

باريس ترفض لجوء مؤسس موقع "ويكيليكس"

مجددًا.. تهمة اغتصاب تلاحق مؤسس ويكيليكس

صورة من الفيديو

شاهد.. أول فيديو من موقع حادث الفجيرة بالإمارات

ارشيف

بعد البغدادي.. ظهور مفاجئ للجولاني.. ما الأسباب

بسمة وهبة و فجر السعيد

رد موجع من بسمة وهبة على" فجر السعيد"

بعد رؤية 2030..

صحيفة أمريكية تشيد بإنجازات محمد بن سلمان

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سر اجتماع «بن سلمان» بمسئولين كبار في قصر اليمامة

#

شاهد.. فنان سعودي يرسم أكبرجدارية لـ "بن سلمان"

#

شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر

#

تصريحات جديدة من الملك سلمان وولي عهده بشأن حج القطريين

ذا هيل

محمد بن سلمان

رؤية 2030

تحت عنوان "رؤية ولي العهد السعودي الطموحة تسير بشكل جيد للغاية"، سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الضوء على إنجازات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موضحة أن بعد ثلاث سنوات من الإعلان عن رؤيتها 2030، وهي خطة طموحة لتحويل اقتصاد السعودية، ويقف خلفها "بن سلمان"، المملكة تسير على الطريق الصحيح.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن مديري الأصول البارزين "بلاك روك" و"إتش إس بي سي" أطلقا صناديق استثمار سعودية مخصصة، وأن مثل هذه التحركات تشير إلى أن السعودية مكان جيد وآمن لاستثمار المال.

ولفتت الصحيفة إلى أن رؤية 2030 على الأقل، كما كان متوقعًا، كانت على المدى الطويل حول تقليل دور النفط في الاقتصاد السعودي، وفي الوقت ذاته التغييرات كانت كبيرة وسريعة، وتسير بشكل جيد، بحسب ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وأشار الصحيفة إلى أن نجاح أو فشل رؤية 2030 سيكون مسؤولية ولي العهد، القوة الدافعة وراء التغييرات والإصلاحات التي تشهدها السعودية؛ كما أنه في بداية العام الأول من إعلان ولي العهد الرؤية وضع البعض الكثير من العقبات أمامها.

وقالت أن البعض توقع صعوبة تنفيذها لأسباب مختلفة، لكن بعد مرور ثلاث سنوات اتضح أن الأداء جيد، وأن الرؤية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات والتوتر في المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"
» طبيب جلدية: حب الشباب يمنع دخول الكليات العسكرية
» جراحة ناجحة لـ"حارس الزمالك"
» سقوط طائرة إيرانية خلال مهمة ومصرع طيار
» الأرصاد: لن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى
» بشرى جديدة للسجناء عقب قرار الملك سلمان
» «توريه» عن شائعة اعتزاله: سأواصل اللعب
» سدد 30 طعنة لوالدته.. واستمع لأنغام الموسيقى
» أول صورة لـ «عماد السيد» بعد الجبس
» متظاهرون يغلقون شارع مقابل للقصر الجمهوري بالسودان
» كلب يحصّل 1.2 مليون يورو جمارك من الركاب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)