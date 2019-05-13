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طبيب جلدية: حب الشباب يمنع دخول الكليات العسكرية

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الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية وتجميل البشرة
الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية وتجميل البشرة

إيمان هاني

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أكد الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية وتجميل البشرة، أن وجود حب الشباب وآثارها على البشرة يمنع من دخول الكليات العسكرية.

وأضاف فرج، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وجود حب الشباب والحفر الناتجة عنه في البشرة، تمنع الأبناء من دخول الكليات العسكرية خلال اختبار كشف الهيئة.

 وعبّر عن استيائه من الآباء والأمهات الذين يهملون حبوب الشباب على بشرة الأبناء، معقبًا:" العلاج متاح وفي متناول الجميع".

 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=18S9vLWYNqM

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