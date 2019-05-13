السبب وراء مقتل قس كنيسة "مار مرقس" بشبرا الخيمة

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متابعات-علا خطاب

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سلاح

شبرا الخيمة

مارقرقس

شهدت منطقة شبرا الخيمة، حادثا مروعا صباح اليوم الإثنين، حيث قتل قمص يدعى مقار سعد، في كنيسة مار مرقس، على يد "فراش"، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

أكد مصدر أمني بالقليوبية، أن الدافع وراء مقتل "قس" شبرا الخيمة هو عدم الوفاء بوعد المجني عليه للمتهم بالمساهمة في زواج بناته التسعة، وخلفه بوعده مع المتهم، نشبت علي أثرها مشاجرة بينهما فأطلق عدة رصاصات عليه من سلاح ناري كان بحوزته.

وكشف المصدر عن أن السلاح المستخدم في واقعة مقتل "قس" داخل كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة "غير مرخص"، وجري قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية.

وقتل القس مقار سعد على يد "فراش" بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

وفي السياق، قالت مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، إن "السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه 3 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الطائفية نظرًا لكون الاثنين مسيحيين"، بحسب الوطن .

وأكد إلقاء القبض على "الفرَاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.


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