رسالة أرطغرل "للحركات الإسلامية"..اسحقوا المخالفين!

يذاع مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي يتابعه الرئيس التركي السيد رجب أردوغان، على محطات تركية شهيرة وبعض المحطات في أمريكا الجنوبية وآسيا، وتنقل عنها بعض المحطات الإسلامية، ويشاهدها ملايين المتابعين من الأجانب والعرب، وبدأ شخصي المتواضع متابعتها مؤخراً ثم كتبت عنها مقال بعنوان "أرطغرل.. الرسالة المشفرة لأوروبا" أفردت من خلالها عشر رسائل توكيدية للمسلسل وأفكار تبدو بين السطور موجهة لأوروبا و الداخل التركي.



ولفت انتباهي في الحلقتين السابقتين رسائل واضحة وغير مشفرة للحركات الإسلامية والمنتمين لها وعنوانها مختصر في الهتاف المكرر لجنود قبيلة "الكايي" وهو (إنتقــام.. إنتقــام)، وبما أن نصف المعلومة لا تكفي، فهناك أكثر من 7 مشاهد في حلقات مختلفة يظهر فيها عمليات إنتقام متبادل بين الأخ وأخيه والأخت وأخيها بأشكال مختلفة، كونهم خائنين للقبيلة، أو كون الأخ "يلعب بذيله" من خلف الكواليس مع جهات خارجية، وخصوصاً مشهد "بيبولات" رغم إظهار تدينه الشديد خلال الحلقات والبدء باسم الله قبل الطعام، وإعلانه الولاء لدينه وإلتزامه بالعقيدة، ولكن قام المخرج بإبراز وجهين متناقضين لهذا المجاهد الذي يحافظ على (الهدي الظاهر) ويشرب على مرات ثلاث، ولكن لديه وجه مظلم آخر لا يراه أحد، وهو ما يخالف آدابيات الجماعة أو القبيلة التي ينتمي لها، والأمر نسبي بين الأفراد ولا يعني التناقض التام بل هناك درجات من "تناقض الأفراد: ظهرت في حلقات المسلسل وهي رسالة مباشرة للتيار الإسلامي.

ولفت انتباهي في الحلقتين السابقتين رسائل واضحة وغير مشفرة للحركات الإسلامية والمنتمين لها وعنوانها مختصر في الهتاف المكرر لجنود قبيلة "الكايي" وهو (إنتقــام.. إنتقــام)، وبما أن نصف المعلومة لا تكفي، فهناك أكثر من 7 مشاهد في حلقات مختلفة يظهر فيها عمليات إنتقام متبادل بين الأخ وأخيه والأخت وأخيها بأشكال مختلفة، كونهم خائنين للقبيلة، أو كون الأخ "يلعب بذيله" من خلف الكواليس مع جهات خارجية، وخصوصاً مشهد "بيبولات" رغم إظهار تدينه الشديد خلال الحلقات والبدء باسم الله قبل الطعام، وإعلانه الولاء لدينه وإلتزامه بالعقيدة، ولكن قام المخرج بإبراز وجهين متناقضين لهذا المجاهد الذي يحافظ على (الهدي الظاهر) ويشرب على مرات ثلاث، ولكن لديه وجه مظلم آخر لا يراه أحد، وهو ما يخالف آدابيات الجماعة أو القبيلة التي ينتمي لها، والأمر نسبي بين الأفراد ولا يعني التناقض التام بل هناك درجات من "تناقض الأفراد: ظهرت في حلقات المسلسل وهي رسالة مباشرة للتيار الإسلامي.