قرار وزاري ينعش محافظة أسوان.. تعرف عليه

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رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

منطقة حرة

مدينة أسوان

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انشاء منطقة حرة غرب مدينة أسوان الجديدة.

وينص القرار على أن تقام المنطقة الحرة علي مساحة 187 فداناً، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة -  أسوان الصحراوي الغربى.

ومن المقرر أن تكون حدود المنطقة الحرة وإحداثياتها كما يلى: حد بحريّ منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربيّ إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة  أسوان الجديدة، فى حين أن الحد الجنوبيّ عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط. 

وجاء فى نص القرار أيضاً، أن الحد الشرقيّ مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطى كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربى عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض، طبقاً للمخطط الاستراتيجى لمدينة أسوان الجديدة بطول 550 م.ط.


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