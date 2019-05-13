تفاصيل يرويها شاهد عيان عن مقتل كاهن شبرا الخيمة

13 مايو 2019 - 03:22 م

كشف شاهد عيان تفاصيل مقتل كاهن كنيسة ماري مرقس بشبرا الخيمة بطلق ناري، لافتا إلى أن حارس الكنيسة اختلف مع القس فأخرج طبنجته وأطلق عليه الرصاص، لينهي حياته فورًا.

وأضاف، أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالي ساعة ولم يكن هناك أي بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالي ساعة.

وأشار شاهد العيان، إلى أن الحارس هرب بعد إطلاق النار على الكاهن وسلم نفسه إلى الأمن، مبينًا أن قوات الأمن تتواجد في الكنيسة وتباشر التحقيقات.

وبين شاهد العيان، أن الجاني من حراس كنيسة بشبرا الخيمة وليس الشرطة، مؤكدًا أن السبب خلاف شخصى بين الحارس والقسيس الذي وعده بمساعدته في زواج ابنته لكنه حنث بوعده.