"تريزيجيه" أهم أسباب تراجع مارسيليا في فرنسا

13 مايو 2019 - 07:05 م

شكل اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي أهم أسباب تراجع فريق مارسيليا الفرنسي هذا الموسم بسبب فشل ادارة النادي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول": أن نادي مارسيليا ظهر بمستويات متواضعة هذا الموسم جراء سياسة رودي جارسيا المدير الفني للفريق في التعاقدات، واعتراضه الدائم على اقتراحات المدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا الذي كان يخطط لتدعيم صفوف الفريق بضم العديد من اللاعبين المميزين الصيف الماضي، وعلى رأسهم الجناح المصري محمود تريزيجيه.

وأضافت المجلة ذائعة الصيت في فرنسا، أن رودي جارسيا المدير الفني لنادي مارسيليا رفض إبرام العديد من الصفقات الصيف الماضي على غرار محمود تريزيجيه، واكتفى بالتعاقد مع نيمانيا رادونيتش لاعب النجم الأحمر الصربي الذى لم يقدم الإضافة القوية للفريق.

ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره فى التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي، وحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

كما يحتل محمود تريزيجيه حالياً المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى الدورى التركى هذا الموسم من جانب موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

ودخل محمود تريزيجيه دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها ليون الفرنسي.

جدير بالذكر أن مارسيليا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.