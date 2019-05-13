المشدد 6 سنوات لموظف متهم بالاتجار فى الهيروين بالقاهرة

13 مايو 2019 - 09:57 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، بمعاقبة موظف بشركة الكهرباء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالاتجار بالهيروين.



وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد عليوة يونس ومعتز على صديق، وأمانة سر محمد سيد البحيرى وراضى رشاد.



وأسندت النيابة العامة للمتهم "زكريا م م" 51 سنة، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

