  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:53 م
بحث متقدم
عمالة مصرية

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

الدولار

الدولار يفاجئ الجميع ويتراجع لهذا الرقم

تركي ال الشيخ

بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية

الكنيسة الأرثوذكسية

"طائفي أم جنائي؟".. الكنيسة تحسم سبب مقتل كاهن شبرا الخيمة

صلاح

ماذا طلب «صلاح» من جماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال؟

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غداً

زيت طعام فى المخازن

«الزيت المحروق».. بيزنس جديد أم متاجرة بصحة المصريين؟

صدام حسين

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

الملك سلمان

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

طائرات أمريكية

تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران

تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالقاهرة

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة
الحكم

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

لجلسة 27 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق

#

سقوط عاطل بحوزته أسلحة نارية فى العمرانية

#

ضبط نجم الإسماعيلي السابق داخل غرفة نومه بتهمة خطيرة

#

حبس لاعب كرة سابق لحيازته أسلحة بدون ترخيص

أجلت محكمة القاهرة  محاكمة "عاطلين بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص و4 طلقات خاصة به، إلى جلسة 18 يونيو للمرافعة .

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين استخدام سلاح نارى دون ترخيص وأشارت تحريات مباحث قسم شرطة المرج بتلقى معلومة تفيد احراز المتهمين لسلاح نارى استعداد للتشاجر، بالبحث والتحريات تم التأكد من المعلومات الواردة، وتم ضبطهما والسلاح بحوزتهما وبمواجهتها اقرأ  باحرازهما السلاح بقصد الدفاع عن النفس.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيق معهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم الزمالك يحذر زملاءه من موقعة نهضة بركان
» فرض حظر تجول في كل أنحاء سريلانكا بعد مهاجمة المساجد
» محافظ الدقهلية: إيقاف تشغيل التوكتوك نهائيا بالمدن
» صحيفة مغربية تتحدث عن أزمة الزمالك
» موعد الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019
» حبس المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بالهرم
» أوروبا تحذر من حرب عسكرية كبرى بين أمريكا وإيران
» "الاستثمار" تنهي نزاعا استمر 14 عاما بين"الدقهلية" وجامعة الدلتا
» إدارة مارسيليا نادمة على فشل التعاقد مع نجم الفراعنة
» البورصة تخسر 7 مليارات جنيه
» بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)