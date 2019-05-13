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صينى يدرب كلبا على مراقبة ابنته أثناء أداء مراجعة واجبها المدرسى

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الكلب يراقب
الكلب

عصام الشربيني

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المعروف عن الكلاب أنها تستخدم بشكل كبير فى الحراسة والصيد، أو يتم الاعتماد عليها فى التفتيش نظرا لقوة حس الشم لديها، ولكن فى الصين استطاع راجل استخدم الكلاب للحراسة والرقابة ولكن من نوع مختلف، حيث أصبح الكلب فى حكم الرقيب على أداء بنته.

ويقف الكلب على قدميه أمام التلميذة بكل ثبات بينما تؤدى واجبها الدراسى خلال الكتابة والمذاكرة، وذلك وفق وسائل إعلام صينية.
 وتجلس الفتاة الصغيرة على المكتب الخاص بها بينما يقف الكلب على أحد قدميه ويثبت القدمين الأخريين على طرف المكتب ليراقب الفتاة بكل دقة خلال أداء دروسها، دون أن يصدر أى صوت حتى لا تفقد الفتاة تركيزها خلال المذاكرة والانتهاء من أداء واجبها الدراسى.

ولا يتوقف دور الكلب عند هذا الحد، حيث يشارك أيضا فى مراقبة الفتاة خلال أداء دروس الموسيقى والبيانو، حيث يجلس بالقرب من الفتاة التى تقوم بأداء دروس الموسيقى أمام البيانو، ليكون هذا الكلب بمثابة رقيب عليها فى كافة تفاصيلها أداء واجبها المدرسى
واستعان الأب الصينى بحيوانه الأليف بعد أن لاحظ أن ابنته لم تكن قادرة على التركيز وتظل مشغولة بهاتفها الذكى أثناء كتابة الواجبات المنزلية، لذلك قرر تدريب الكلب الذى حصل عليه منذ شهر ديسمبر من عام 2016 على مراقبة ابنته خلال المذاكرة، والتأكد من عدم حصولها على الهاتف الذكى خلال المذاكرة، حتى تستمر فى أداء ما هو مطلوب منها بكل تركيز، وهو ما نجح فيه الكلب بكل دقة.

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