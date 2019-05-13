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مهاجم الزمالك يحذر زملاءه من موقعة نهضة بركان

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وجه المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى زملائه قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وطالب أحداد في رسالته للاعبي الزمالك، بتجنب الاستهتار أمام الفريق المغربي، وضرورة التركيز الشديد طوال المباراة، وعدم الاكتراث لضغط جماهير نهضة بركان المتوقعة،

ونقلت صحيفة المنتخب المغربية مساء اليوم الإثنين رسالة حمدي أحداد لزملائه والتي جاءت بقوله:" يجب ألا يتأثر اللاعبون لهتافات الجماهير البركانية، ويجب التركيز على نقل الضغط إلى معترك لاعبي بركان، خصوصا إذا استعصى عليهم التسجيل مع تسجيل هدف بمرماهم سيجعل المباراة سهلة وستمهد الزمالك للفوز باللقب".

ويطير الزمالك إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 19 من شهر مايو الجاري على الملعب البلدي ببركان، ضمن ذهاب نهائي الكونفدرالية.

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