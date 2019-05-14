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مقتل ضابط خلال مواجهات في ساحة الاعتصام بالخرطوم

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السودان - أرشيفية
السودان - أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني مقتل ضابط في إدارة الشرطة العسكرية وإصابة 3 أفراد آخرين من القوات المسلحة، خلال المواجهات مع المحتجين في منطقة الاعتصام ومحيطها مساء الاثنين.

وأشار المجلس إلى وجود "جهات تتربص بالثورة، أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم (يوم الاثنين) وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم.. دخلت هذه المجموعات إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى".

وحذر المجلس تلك المجموعات التخريبية من "النيل من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى"، مؤكدا أنه يعمل مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة لاحتواء الموقف "بكل تفهم وتعاون"، وأنه سيتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون "وصول هؤلاء المتربصين بالثورة والثوار إلى مراميهم".


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