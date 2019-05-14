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عشية انطلاق "يوروفيجن"..

إسرائيل تنشر مزيدًا من بطاريات "القبة الحديدية"

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نشر الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مزيدًا من بطاريات منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية، في كل أنحاء البلاد، حسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، إن "نشر عدد من بطاريات القبة الحديدية"، جاء قبل يوم من إطلاق مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي تقام في تل أبيب، هذا العام.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن العدد الأكبر من البطاريات نُشرت في منطقة الجنوب، والوسط، القريبة لقطاع غزة.
وتعتبر منظومة "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى.
يأتي ذلك بعد أسبوع من عودة الهدوء بعد تصعيد عسكري دام لعدة أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيًا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتان وطفل)، وإصابة 154 مواطنًا، حسب وزارة الصحة بالقطاع.
وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.
و"يوروفيجن"، التي ستقام هذا العام في إسرائيل خلال الفترة ما بين 14-18 مايو/أيار الجاري، هي مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956.
وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، حيث يقدر عدد مشاهديه بين 100 مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة على شبكات الإنترنت أيضًا. -

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