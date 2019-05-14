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أمير الكويت يدعو الحرس الوطني لأقصى درجات الحذر

عرب وعالم

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المصريون ووكالات

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دعا أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، قوات "الحرس الوطني" لأخذ أقصى درجات الحذر في ظل "المستجدات الخطيرة التي يشھدھا محيطنا الإقليمي".
وقال الصباح، في كلمة له خلال زيارته مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني، "لا يخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشھدھا محيطنا الإقليمي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأكد أن الأوضاع "تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المھام المناطة بكم لاسيما المتعلقة بحماية المؤسسات العامة وكما ھو معھود أنكم على قدر المسؤولية".
وأضاف أن "ما تقومون به من واجب مشرف في حفظ وصون أمن الوطن العزيز واستقراره، بالتعاون مع إخوانكم في الجيش والشرطة، لھو موضع تقدير".
والحرس الوطني جهاز عسكري تأسس عام 1967 ويعاون القوات المسلحة وهيئات الأمن العام، كلما طلب إليه، ويسهم في أغراض الدفاع الوطني.
وتأتي تصريحات أمير الكويت بعد ساعات من إدانته "عمليات تخريب" طالت سفن شحن بالخليج، الأحد، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، كانت إحداهما متجهة إلى الولايات المتحدة، وفق بيانات منفصلة.
ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني". 
ووسط توتر شديد بين واشنطن وطهران، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قوله إنه "من المهمّ أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب". 
وشهد مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حربًا كلامية بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بغلقه ردًا على تحرك أمريكي لـ"تصفير" صادرات الأخيرة من النفط. -

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