» السيتي مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأوروبية

14 مايو 2019 - 02:50 ص

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بعدم المشاركة في البطولات الأوروبية وتوقيع عقوبة مغلظة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب انتهاكات مزعومة خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الإثنين، فإن هناك تهديد محتمل لمشاركة المان سيتي في بطولات الاتحاد الأوروبي بسبب تحقيقات من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف ارتكبها النادي.



وأضافت الصحيفة، أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في هذا الادعاء يطلبون فرض حظر على مشاركة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، إلا أن ها الحظر قد لا يطبق على نسخة البطولة المقبلة بسبب استئناف متوقع من جانب السيتي في حال صدور العقوبة ضده.



وأشارت، أن العقوبة قد تكون في البداية بحظر توقيع لاعبين جدد للفريق تحت سن 18 عامًا حتى انتهاء التحقيقات والاستئناف المتوقع في حال صدور القرار ضد المان سيتي.



ووفقًا للصحيفة، فإن غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي أمضت أشهرًا في فحص الأدلة وأنه يوجد نية لفرض العقوبة على مانشستر سيتي لموسم واحد على أقل تقدير.



وكان السيتي قد نفى هذه الاتهامات في وقت سابق هذا العام، وأكد أن كل هذه الاتهامات غير صحيحة.

