مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

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ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار في ساحة الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم إلى 5 قتلى بينهم ضابط في القوات المسلحة، في حصيلة جديدة أعلنتها مصادر عسكرية وطبية.
وقالت لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج، في بيان، إن 3 «شهداء» إضافيين سقطوا بطلقات في الرأس والصدر، بعيد إعلانها مقتل متظاهر أول بالرصاص، وإعلان المجلس العسكري الحاكم مقتل ضابط بالرصاص.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين إلى ضبط النفس والسلمية، وقال في بيان: «شعبنا الأبي والثوار المعتصمين ضد الرصاص والانتكاس، إن الشهداء الذين ارتقوا هم شموس ساطعة تكشف عورات الجبناء الذين يتخفون وراء السلاح الجبان الغادر».
أضاف: «ما لانت لنا قناة ولا انكسرت لنا عزيمة، فالثائرات والثوار فرسان دافعوا عن الثورة في أيام اللهيب الحارقة وسهروا بالساعات في الليالي الحالكة لحمايتها، عندما كانت أجهزة أمن النظام وكتائب ظله المدججة بالعار والخنوع في أوج قوتها».
تابع: «فكيف الحال والكتائب وأجهزة الأمن الآن تتوارى خلف هزيمتها، وتتربص وقت الإفطار وفي لحظات الدعاء المستجاب؟ إن الحلوق التي جفت بالصيام لم يرطبها إلا الهتاف الأليف (سلمية سلمية ضد الحرامية)، والأجساد التي لفحتها حرارة الصيف، غشتها برداً وسلاماً (مدنية مدنية أو ثورة أبدية)، وغسلت مسامها (حرية، سلام، وعدالة، والثورة خيار الشعب)».
أكمل: «إن أباليس الشؤم لن يهدأ لها بال حتى تدمر ما شُيِّد بالدماء صرحاً، وبُني بالسواعد متاريساً جبالاً، وعُجم بالعرق مصداً لحماية الثورة وصيانة مرماها، ولكن هيهات، فبسالة الثوار وإقدام الثائرات وعاصفة الصمود المجيد ستدك كل حيلة وتثير كل حفيظة وتحرس الثورة من كل معتدٍ وعُتلٍ زنيم».

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