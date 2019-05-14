خالد الدرندلي يكشف كواليس المثيرة للجدل مع "آل الشيخ"

14 مايو 2019 - 03:13 ص

قال خالد الدرندلي، أمين صندوق نادي الأهلي، إن الصورة التي جمعته مع تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، «لا تحمل أي إهانة لنادي الأهلي أو جماهيره».



أضاف في تصريحات لقناة «الأهلي»، مساء الاثنين: «أخلاق نادي الأهلي والدين الإسلامي أجبرتني على رد تحية تركي آل الشيخ بمثلها».



تابع: «دعوتي تمت من جانب الإعلامي عمرو أديب في منزله، وأثناء ترحيبه بي وجدت تركي آل الشيخ خلفي ويتحدث إليّ».



أكمل: «تركي تحدث معي بكل احترام، وكان من الواجب عليّ أن أقوم بالرد بنفس الطريقة، هذا ما تربينا عليه في نادي الأهلي».



زاد قائلًا: «الدين الإسلامي ينص على رد التحية الطيبة بأفضل منها، ما دفعني للرد عليه بنفس الطريقة المحترمة التي قابلني بها».



مضى يقول: «وقتها عمرو أديب طلب أن نلتقط صورة، وهو ما تم بالفعل، الأمر لم يأخذ أكثر من دقيقتين، ولم يكن في مكان خفي بل أمام الحاضرين».



اعتبر أن «أي شخص لديه أخلاق المصريين ونادي الأهلي سيقوم بنفس رد الفعل الذي قمت به، لم أقم بإهانة القلعة الحمراء بهذا التصرف».



قال: «تركي آل الشيخ رجل محترم بعيدا عن كونه مالك بيراميدز (..) الصورة أخذت على محمل الخطأ، وقيل إن هناك اتفاقات بيننا، الأمر أقل من ذلك».



أضاف: «الأمر لا يستدعي الاعتذار، ما تربينا عليه في نادي الأهلي يجبرنا على رد الاحترام بالمثل، لم نقلل من أمر القلعة الحمراء أو إهانتها».